Neal tranche en prolongation pour les Predators lors du 1er match

ANAHEIM, Calif. - James Neal a joué les héros en touchant la cible après 9:24 de jeu en prolongation et les Predators de Nashville ont gagné le premier match de la finale de l'Association Ouest 3-2, vendredi, face aux Ducks d'Anaheim.

Après que Mattias Ekholm eut foncé au filet, le défenseur des Predators a récupéré le disque dans le coin et a rejoint P.K. Subban à la ligne bleue. Subban a feinté le tir et a remis à sa droite vers Neal, qui a déjoué le gardien John Gibson à l'aide d'un tir sur réception. Il s'agissait pour Neal d'un troisième but à ses quatre derniers matchs.



Filip Forsberg et Austin Watson ont aussi marqué pour les Predators, qui participent à la finale de l'Ouest pour une première fois dans leur histoire. Pekka Rinne a effectué 27 arrêts.



Jakob Silfverberg et Hampus Lindholm ont répliqué pour les Ducks. Gibson a stoppé 43 tirs.



Le match no 2 sera présenté dimanche, à Anaheim.



Silfverberg a donné les devants aux Ducks après 5:15 de jeu en première période sur le premier tir des siens. Les Ducks n'ont pas tiré une autre fois avant que les Predators ne créent l'égalité à 12:34 sur leur 13e lancer. Forsberg a alors dévié un tir de Matt Irwin derrière Gibson.



Watson a offert l'avance aux Predators à 2:42 du deuxième vingt quand il a décoché un tir sur réception après une passe latérale de Ryan Johansen. La rondelle a dévié contre le dos du défenseur des Ducks Sami Vatanen avant de franchir la ligne des buts.



Lindholm a créé l'égalité 2-2 après 7:21 de jeu en troisième période. Le défenseur des Ducks a touché la cible à l'aide d'un tir précis après que Nate Thompson eut remporté une mise en jeu à la droite du gardien Rinne.



Les Predators ont ensuite obtenu un avantage numérique de deux hommes pendant 1:28 quand Ryan Getzlaf et Thompson ont écopé coup sur coup de punitions pour avoir dégagé la rondelle par-dessus la baie vitrée. Gibson a toutefois fermé la porte et la prolongation a été nécessaire pour départager les deux équipes.



Les Ducks et les Predators s'affrontent pour une troisième fois en séries éliminatoires. Les Predators ont chaque fois gagné le premier match avant de remporter la série.



Les Predators étaient bien reposés pour la rencontre, eux qui étaient de retour en action après quatre jours de repos à la suite de leur victoire au deuxième tour face aux Blues de St. Louis.



Les Ducks étaient de retour au Honda Center deux jours après avoir gagné le septième match de leur série face aux Oilers d'Edmonton. Ils ont parfois semblé manquer de cohésion lors du premier match de leur deuxième participation à la finale de l'Ouest en trois ans.