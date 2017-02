Nelson a le dernier mot en prolongation (vidéo)

NEW YORK - Brock Nelson a inscrit son deuxième but de la rencontre à 2:42 de la prolongation et les Islanders de New York ont arraché une victoire de 6-5 aux Maple Leafs de Toronto, lundi soir.

La formation new-yorkaise, qui tirait de l'arrière 5-4 en fin de troisième période, a retiré son gardien Thomas Greiss et a créé l'égalité à la suite d'une déviation d'Andrew Ladd alors qu'il restait 1:29 au cadran.



Josh Bailey a marqué un but et a amassé deux mentions d'assistance, Ryan Strome a inscrit un but et a ajouté une aide à sa fiche, et Nikolay Kulemin a complété la marque pour les Islanders.

Ces derniers ont mis un terme à leur série de deux défaites et ont porté leur fiche à 6-0-2 à leurs huit derniers matchs à domicile.



Sur le but victorieux, Nelson a accepté une passe de Bailey et a déjoué le gardien Frederik Andersen d'un tir du côté du bâton.

Faits saillants:

Ç'a permis aux Islanders de remporter leur première victoire de la campagne après qu'ils eurent tiré de l'arrière après 40 minutes de jeu (1-12-2).



Auston Matthews, Mitchell Marner, Nikita Soshnikov, Zach Hyman et William Nylander ont noirci la feuille de pointage pour les Torontois, qui ont complété leur voyage de six matchs avec un dossier de 2-4-0.

Morgan Rielly s'est signalé avec trois mentions d'aide et Nikita Zaitsev en a ajouté deux.