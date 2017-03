Neuvième victoire consécutive pour les Flames (vidéos)

WINNIPEG - Brian Elliott a stoppé 31 tirs et il a signé un deuxième blanchissage de suite, aidant les Flames de Calgary à battre les Jets de Winnipeg 3-0, samedi.

Les hommes de Glen Gulutzan ont remporté une neuvième partie consécutive et ils ont fait un bond dans l'Association Ouest. Ils ont grimpé au deuxième rang de la section Pacifique à égalité avec les Ducks d'Anaheim, mais ils ont trois victoires de plus.



Mikael Backlund et Michael Frolik ont touché la cible en avantage numérique pour les Flames, qui ont obtenu au moins un point dans un 11e match de suite. Alex Chiasson a aussi fait bouger les cordages. Dougie Hamilton s'est quant à lui fait complice des trois buts des siens.

Elliott avait réalisé 24 arrêts dans une victoire de 5-0 contre le Canadien de Montréal, jeudi.



Les neuf victoires consécutives des Flames ont permis d'établir un nouveau record d'équipe depuis son arrivée à Calgary, en 1980. Le record d'équipe a été établi en 1978, alors que les Flames jouaient à Atlanta.



Connor Hellebuyck a stoppé 26 des 29 tirs dirigés vers lui pour les Jets, qui ont perdu une troisième partie de suite.