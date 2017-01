Nicklas Backstrom décroche la 1ère étoile

NEW YORK - Le centre Nicklas Backstrom des Capitals de Washington, l'ailier gauche Brad Marchand des Bruins de Boston et l'ailier gauche Brock McGinn des Hurricanes de la Caroline sont les lauréats des trois étoiles hebdomadaires dans la Ligue nationale de hockey.

Backstrom a mené la ligue avec sept passes et 10 points en quatre rencontres pour aider les Capitals à prolonger à neuf matchs leur séquence victorieuse. L'équipe occupe désormais le premier rang du classement général de la Ligue nationale.



L'ailier suédois vient en tête des marqueurs des Capitals et il occupe le 10e rang de la ligue avec 42 points en 43 matchs.



Marchand a terminé la semaine avec quatre buts et quatre passes en trois matchs, dont cinq points — deux buts et trois aides à son 500e match en carrière dans la LNH — lors d'une victoire de 6-3 aux dépens des Flyers de Philadelphie.



McGinn a pour sa part obtenu quatre buts et trois passes en trois matchs.