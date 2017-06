Nico Hischier a imité un autre ex-Mooseheads: Nathan MacKinnon

CHICAGO - Nico Hischier cherchait les mots pour expliquer la sensation qu'il venait de vivre et il en était incapable. Il s'est donc contenté de répéter à quel point il était heureux.

Cette joie, elle s'expliquait par sa sélection au tout premier rang de la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey, vendredi soir au United Center.

Hischier était le deuxième espoir selon la centrale de recrutement de la LNH à la mi-décembre, derrière Nolan Patrick, et de nouveau en avril lors du dévoilement de la compilation finale, le joueur de centre originaire de Naters, en Suisse, a doublé Patrick au moment où ça comptait le plus.

Le joueur des Mooseheads de Halifax est le premier Suisse sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH. Son compatriote Nino Niederreiter avait été choisi au cinquième échelon par les Islanders de New York en 2010.

Nico Hischier est aussi le premier représentant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) depuis Nathan MacKinnon en 2013 à être réclamé au tout premier rang.

Tout comme le jeune Helvète, MacKinnon évoluait pour les Mooseheads dans la LHJMQ.

Invité à raconter ce qu'il ressentait, Hischier s'est mis à ricaner.

«Je ne suis pas capable de le décrire. Je sais que j'ai fait l'étreinte à ma mère, et je pense qu'elle pleurait un peu. Je ressentais beaucoup d'émotions, mais je n'arrive pas à trouver les mots», a-t-il déclaré, les yeux brillants.

Âgé de 18 ans, Hischier a inscrit 38 buts et 48 aides en 57 matchs avec les Mooseheads la saison dernière, sa première dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été nommé recrue par excellence à travers la Ligue canadienne de hockey.

«J'ai connu une bonne saison à Halifax, et après le Championnat mondial junior, je savais que je jouais bien. Tout ce que je voulais, c'était de garder le rythme et de continuer de travailler avec ardeur jusqu'à la fin de la saison», a aussi déclaré Hischier.

Congratulations @nicohischier Hope you could hear the roar all the way from Halifax. #NHLDraft @NJDevils pic.twitter.com/9ToI7GNQj7