Noah Hanifin donne la victoire aux Hurricanes, 2-1

RALEIGH, N.C. - Noah Hanifin a marqué à 2:16 de la période de prolongation pour permettre aux Hurricanes de la Caroline de l'emporter 2-1 sur les Blue Jackets de Columbus, jeudi soir.

Jeff Skinner a égalé la marque alors qu'il ne restait que 4:20 à disputer et a préparé le but vainqueur d'Hanifin. Les Hurricanes ont établi un record d'organisation en récoltant au moins un point dans un 13e match consécutif, passant du bas du classement de l'Association Est à concurrent dans la course pour obtenir la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

Cam Ward a effectué 23 arrêts pour les Hurricanes, qui se trouvent à quatre points de Bruins de Boston avec sept matchs à disputer. Le Lightning de Tampa Bay demeure entre les deux équipes.

Jack Johnson a inscrit le seul but des Blue Jackets et le gardien substitut Joonas Korpisalo a repoussé 29 tirs.

Sur le but vainqueur, Skinner a réussi à percer la défense adverse pour atteindre le gardien des Blue Jackets, mais son tir a été bloqué par Cam Atkinson. Hanifin a récupéré la rondelle libre devant le filet et a décoché un puissant tir qui a déjoué Korpisalo.