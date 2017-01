«Nos partisans méritaient une meilleure performance» (vidéo)

MONTRÉAL - Il y a trois semaines à peine, alors que peu d'observateurs les en croyaient capables, le Canadien a livré une performance inspirée pour prendre la mesure des Capitals de Washington dans la capitale américaine. Lundi soir, contre les mêmes rivaux, cette inspiration a fait défaut.

«Les Capitals forment une bonne équipe. Ils n'accordent pas beaucoup de buts et peu de chances de marquer. Ils sont très solides défensivement. Mais en même temps, de notre côté, on n'a pas connu un bon match», a résumé Michel Therrien après le revers de 4-1 de ses joueurs.

Pas d'excuses, pas d'inspiration

Paul Byron et Max Pacioretty n'ont pas caché que l'équipe aurait dû faire beaucoup mieux à son retour au Centre Bell.



«Nos partisans ne nous avaient pas vus depuis longtemps et ils méritaient une meilleure performance de notre part, a reconnu le capitaine, dont la conversation avec les journalistes a été plus brève encore que celle de son entraîneur-chef.



«Nous n'avons pas été bons au chapitre de l'exécution et nous n'avons pas joué comme nous en sommes capables.»



«Quand tu es sur la route pendant deux ou trois semaines et que tu rentres à la maison, tu relaxes peut-être un peu, a soulevé Byron, dont le trio qu'il a complété avec Tomas Plekanec et Artturi Lehkonen a été des plus visibles.



«On n'avait pas beaucoup de jambes ni d'énergie pour commencer le match, a-t-il ajouté. Mais il faut continuer de travailler et jouer comme nous l'avons fait à l'étranger. Ce soir, on n'a pas prôné notre style de jeu.»

Faits saillants:





On repart...

Les joueurs du Canadien auront la chance de faire amende honorable auprès de leurs partisans samedi prochain lors de la visite d'une autre solide formation, les Rangers de New York.

Entre-temps, ils renoueront avec leurs valises dès mardi soir pour un périple de deux matchs à Winnipeg, mercredi, et au Minnesota, le lendemain.