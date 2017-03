«Nous avons grandi ensemble» -Max Pacioretty rend hommage à David Desharnais

MONTRÉAL - Les joueurs du Canadien de Montréal étaient bien heureux d'avoir arraché deux précieux points au classement contre l'une des meilleures formations de la Ligue nationale. Mais il y avait aussi un peu de nostalgie dans l'air dans le vestiaire de l'équipe en raison du départ d'un coéquipier qui était apprécié.

L'aventure de David Desharnais avec le Canadien de Montréal s'est terminée mardi soir quand l'organisation montréalaise a annoncé que le joueur de centre avait été échangé aux Oilers d'Edmonton en retour du défenseur Brandon Davidson.



La nouvelle n'a certainement pas laissé indifférent Max Pacioretty, qui a connu de beaux moments avec Desharnais.



«À titre de bon ami, je ne veux pas le voir sur la passerelle des médias chaque soir. Je veux qu'il puisse prouver ce qu'il est capable de faire sur la patinoire. 'Davy' a toujours dû confondre les sceptiques, et maintenant il aura une chance de se faire valoir dans un nouvel environnement et de connaître un nouveau départ. J'espère qu'il pourra se faire remarquer et je sais qu'il en est capable. Il est un excellent joueur et les gars aiment évoluer avec lui», a déclaré Pacioretty.



Lorsqu'il a été invité à décrire ce que Desharnais avait pu lui apporter au fil des ans, le capitaine du Canadien a expliqué que son ancien coéquipier avait des atouts qui rejoignent sa vision de ce que doit être un bon joueur centre.



«J'ai toujours pensé qu'un grand joueur de centre fait paraître ses coéquipiers meilleurs qu'ils le sont, recherche ses coéquipiers et dont la mentalité est de distribuer la rondelle, d'abord. Je ne dis pas qu'un joueur de centre ne doit pas tirer au filet et marquer des buts, mais c'est ce que font les meilleurs centres», a d'abord précisé Pacioretty.



«C'est ce qu'il a fait pour moi pendant ma carrière, et je l'en remercie. Nous avons grandi ensemble dans les ligues mineures et si nous avons pu atteindre la Ligue nationale avec confiance, c'est parce que nous avions une belle chimie ensemble qui s'est poursuivie dans la LNH», a-t-il enchaîné.



L'annonce de la transaction est venue alors que s'entamait la deuxième période du match entre le Tricolore et les Blue Jackets au Centre Bell. Desharnais était l'un des trois joueurs laissés de côté, en compagnie de Sven Andrighetto et du défenseur Nikita Nesterov.



Desharnais réagira mercredi matin à 10 h 30 au Complexe sportif Bell de Brossard, tandis que le directeur général Marc Bergevin commentera l'échange lors d'un point de presse prévu à 16 h 30, au même endroit.