«Nous gagnerons le prochain match» - Subban

NASHVILLE - La nuit porte conseil, dit-on. Pour P.K. Subban, elle lui a insufflé une bonne dose de confiance en ses coéquipiers des Predators de Nashville, qui tirent de l'arrière 2-0 contre les Penguins de Pittsburgh en série finale de la Coupe Stanley.

Il a d'ailleurs offert une prédiction audacieuse pour samedi soir.



« Ça ne fait aucun doute, a dit Subban jeudi. Nous gagnerons le prochain match, puis nous tournerons la page. »

Subban est passé très près de garantir la victoire des siens quelques minutes après leur défaite de 4-1 mercredi soir. Les Penguins ont transformé un match serré de 1-1 en véritable festival offensif en marquant trois buts dans un intervalle de 3:28 en début de troisième période, forçant l'entraîneur-chef des Predators Peter Laviolette à remplacer son gardien étoile Pekka Rinne par la recrue Juuse Saros.



Jeudi, le défenseur étoile a offert sa meilleure imitation de Mark Messier, qui avait garanti — et livré — la victoire des Rangers de New York contre les Devils du New Jersey en série finale de l'Est en 1994. Subban a expliqué les motifs qui le rendaient si confiant, soulignant au passage que les Predators savent qu'ils méritent d'être en finale de la Coupe Stanley.



« Nous sommes capables de jouer encore mieux qu'à Pittsburgh, et j'ai eu l'impression que nous avions bien joué, a mentionné l'ex-défenseur du Tricolore. Ce que je veux dire, c'est qu'en 120 minutes de jeu, peut-être que nous voudrions en rejouer seulement six. Au bout du compte, nous devons être réalistes et comprendre dans quelle position nous sommes. Nous sommes de retour à domicile, et nous ne perdons pas ici. Donc tout ça commencera à compter de samedi. »



Subban n'a pas tort. Les Predators présentent une fiche de 7-1 au Bridgestone Arena en séries éliminatoires cette saison, et leur seul revers a été encaissé en prolongation. Ils s'attendent à une ambiance survoltée pour le troisième match qui sera le premier de l'histoire de la concession à domicile en série finale de la Coupe Stanley.



« Je suis certain qu'ils vont entendre le bruit et sentir l'énergie dans l'amphithéâtre, a confié Subban à propos des Penguins. C'est une ambiance très stimulante. »



Nashville est peut-être une forteresse pour les Predators, mais les Penguins, eux, ont l'histoire qui joue en leur faveur.



Depuis l'instauration d'une série finale au meilleur des sept matchs en 1939, les équipes qui prennent les devants 2-0 ont triomphé 45 fois en 50 occasions. Ces statistiques comprennent les trois dernières opportunités — les Kings de Los Angeles en 2012 et 2014 et les Penguins l'an dernier.



Pour sa part, l'entraîneur-chef Mike Sullivan a dit que ses Penguins sont suffisamment expérimentés pour être conscients de l'importance de garder leur concentration. Les Penguins ont perdu 5-1 à Nashville en octobre dernier, et l'ambiance sera beaucoup plus survoltée cette fois-ci — sans compter la possibilité qu'un partisan lance un poisson-chat sur la patinoire.



« Je crois que nous devons profiter de l'énergie qui se dégagera de la ville et de l'amphithéâtre, a évoqué Sullivan. Nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler, comme notre niveau de performance, notre attitude et notre exécution, par exemple. C'est là-dessus que nous devons nous concentrer. »