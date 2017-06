«Nous serons de retour ici [en finale] l'an prochain» -P.K. Subban

NASHVILLE - En deuxième période, les Predators de Nashville croyaient bien avoir été la première à ouvrir le pointage dans ce match ultra-serré qui a finalement tourné à l'avantage des maintenant doubles champions en titre Penguins de Pittsburgh.

À la suite d'un tir de Filip Forsberg, que Matt Murray n'a pas complètement stoppé, Colton Sissons a poussé la rondelle dans une cage béante. Les arbitres ont toutefois rapidement refusé le but, car l'un d'eux avait perdu le disque de vue.

Plus tard, lors d'un avantage numérique de deux joueurs, la troupe de Peter Laviolette a tout tenté pour faire bouger les cordages et prendre les devants 1-0, mais les visiteurs ont bloqué beaucoup de tirs et ils ont coupé les lignes de passe, mettant la table pour le but victorieux de Patrik 'Hornqvist.



«Ça fait mal, a soufflé le défenseur P.K. Subban, visiblement déçu. Je crois que nous devons nous rappeler de ce sentiment. C'est ce qui nous poussera tout au long de la prochaine saison... Nous serons de retour ici [en finale] l'an prochain.»

AP