«Nous verrons ce que nous avons en nous» -Gallagher

MONTRÉAL - Claude Julien n'a pas encore connu une séquence de trois défaites depuis son retour dans le giron du Canadien de Montréal, il y a environ deux mois. Mais voilà que ses joueurs sont dans une position où un tel scénario pourrait se réaliser, et ce au pire moment de la saison.

Après avoir pris les devants 2-1 dans sa série grâce à une performance frôlant la perfection dimanche dernier, le Tricolore vient de perdre deux matchs consécutifs. Du coup, il fera face à l'élimination samedi soir, à la suite d'un revers de 3-2 en prolongation contre les Rangers de New York jeudi au Centre Bell.



«Une situation qui va nous permettre d'en connaître beaucoup sur notre équipe» -Gallagher

Les joueurs du Canadien devront donc livrer une prestation semblable à celle qui leur avait permis de vaincre les Rangers 3-1, loin de leurs bruyants partisans, lors du troisième match.

Si un joueur du Tricolore ne peut être critiqué pour l'effort fourni, c'est Brendan Gallagher. Le pugnace attaquant a marqué un but, obtenu cinq tirs et a distribué quatre mises en échec.



«Ça fait mal, c'est certain. Lorsqu'une série est égale, on sait tous à quel point le cinquième match prend de l'importance. Nous allons faire face à une situation qui va nous permettre d'en connaître beaucoup sur notre équipe. Si nous avons du caractère, c'est là que la foi va se manifester. Nous verrons ce que nous avons en nous, mais j'ai confiance aux joueurs qui sont ici. Il nous faut trouver un moyen de gagner et le reste suivra.»