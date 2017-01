Nouveau contrat de trois ans pour Thomas Greiss

NEW YORK - Les Islanders de New York en sont venus à une entente de trois ans avec le gardien Thomas Greiss, lundi.

L'Allemand de 31 ans se dirigeait vers l'autonomie sans compensation.



Greiss a un dossier de 14-7-3 et une moyenne de 2,25 cette saison. Parmi les gardiens ayant disputé au moins 10 matches, son pourcentage d'arrêts de ,928 le classe cinquième de la LNH à ce niveau.



Il a montré un dossier de 23-11-4 la saison dernière, après s'être joint aux Islanders le 1er juillet 2015, comme joueur autonome.



En 155 matches dans la Ligue nationale, Greiss a une fiche de 73-48-18 et une moyenne de 2,40. Il a aussi joué avec San Jose, Phoenix et Pittsburgh.



Choix de troisième tour des Sharks en 2004, il a représenté l'Allemagne lors des Jeux olympiques de 2006 et 2010.



Les Islanders sont revenus dans la course aux séries avec quatre gains en cinq matches depuis l'arrivée du nouvel entraîneur-chef Doug Weight, le 17 janvier.



Ils se trouvent à cinq points de la dernière place additionnelle dans l'Est, tout en étant parmi les clubs ayant joué le moins souvent.