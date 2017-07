(98,5 Sports) - L'attaquant Mika Zibanejad a accepté une entente de cinq ans des Rangers de New York, mardi.

Il obtient un salaire annuel moyen de 5,35M$.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with restricted free agent forward Mika Zibanejad on a five-year contract with an AAV of $5.35 million. pic.twitter.com/HAOSGT9ZUw