OHL: deux espoirs du Canadien honorés

MONTRÉAL - Les espoirs du Canadien de Montréal Michael McNiven et Mikhail Sergachev ont été nommés respectivement au sein de la première et de la deuxième équipe d'étoiles de la Ligue de l'Ontario.

La ligue a dévoilé la composition de ses trois équipes d'étoiles mercredi. Les joueurs ont été choisis lors d'un scrutin mené auprès des directeurs généraux du circuit.



McNiven a été élu comme gardien de la première équipe d'étoiles, lui qui a déjà reçu le titre de gardien par excellence du circuit. Évoluant pour l'Attack d'Owen Sound, il a compilé un dossier de 41-9-4 avec une moyenne de 2,30 et un taux d'efficacité de ,915. Âgé de 19 ans, il a signé un contrat de trois saisons avec le Canadien en septembre 2015.



De son côté, Sergachev a été élu sur la deuxième équipe d'étoiles. Le défenseur âgé de 18 ans a conclu sa deuxième campagne avec les Spitfires de Windsor avec une récolte de 10 buts et 33 aides en 50 matchs. Choix de premier tour du Canadien en 2016, neuvième au total, il a également participé à quatre parties avec le Tricolore.



Sergachev avait été nommé défenseur par excellence de la Ligue de l'Ontario la saison dernière, sa première en Amérique du Nord, ainsi qu'au sein de la première équipe d'étoiles. Il avait récolté 17 buts et 40 aides en 67 rencontres.