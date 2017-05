OHL: un espoir du Canadien nommé gardien de l'année

TORONTO - Michael McNiven, un espoir du Canadien de Montréal, a été nommé le gardien de but de l'année dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario.

Les dirigeants du circuit en ont fait l'annonce par communiqué mercredi après-midi.



Âgé de 19 ans, McNiven a participé à 54 matchs avec l'Attack d'Owen Sound et présenté une fiche de 41-9-2-2, incluant six blanchissages, à égalité au premier rang dans la OHL. McNiven a aussi affiché la meilleure moyenne de buts alloués, à 2,30 tandis qu'il s'est classé sixième avec un taux d'arrêts de ,915.



Avec ses 41 victoires en saison régulière, McNiven a non seulement dominé la ligue à ce chapitre, il a éclipsé le record de l'Attack, de 32, appartenant à Jordan Binnington depuis la saison 2012-2013. Entre le 9 décembre et le 21 janvier, McNiven a remporté 11 matchs consécutifs.



Les performances de McNiven ont aidé l'Attack à établir des marques d'équipe aux chapitres des victoires (49) et des points (102) en saison régulière. McNiven et son adjoint Emanuel Vella ont permis à l'Attack de recevoir le trophée Dave Pinkney, remis à la formation ayant concédé le moins de buts en saison régulière (177).



En septembre 2015, McNiven a signé un contrat de trois saisons à titre de joueur autonome avec le Canadien.