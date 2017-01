Okposo marque en prolongation et les Sabres battent les Red Wings 3-2

Jeffrey T. Barnes / The Associated Press

Jeffrey T. Barnes / The Associated Press

BUFFALO, N.Y. - Kyle Okposo a marqué en avantage numérique avec 26 secondes à faire en prolongation et les Sabres de Buffalo ont défait les Red Wings de Detroit 3-2, vendredi.

Ryan O'Reilly a inscrit un but et une aide et Sam Reinhart a aussi fait mouche pour les Sabres, qui ont effacé deux retards d'un but. Anders Nilsson a repoussé 32 tirs devant le filet des Sabres, qui ont gagné deux matchs de suite face aux Red Wings lors de la même saison pour une première fois depuis la campagne 1989-90.



Darren Helm et Frans Nielsen ont généré l'offensive des Red Wings. Petr Mrazek a effectué 33 arrêts lors d'une bonne soirée.



Les Red Wings ont vu leur série de trois victoires prendre fin avec une rare défaite à Buffalo. Ils ont chuté à 8-0-2 à leurs 10 dernières visites dans le domicile des Sabres et à 31-4-3 avec un match nul à leurs 39 derniers matchs à Buffalo.



Il s'agit d'une séquence que les Red Wings avaient amorcée avec une victoire de 4-2 le 27 mars 1996.