Okposo se dit en santé après avoir été hospitalisé aux soins intensifs

BUFFALO - L'ailier Kyle Okposo, des Sabres de Buffalo, a affirmé être en santé après qu'une commotion cérébrale eut provoqué des troubles du sommeil, une perte de poids importante et une visite aux soins intensifs en mars.

Okposo a raté les dernières semaines de la saison des Sabres en raison d'un problème de santé qui avait été gardé secret.

Dans une lettre publiée sur le site de l'équipe, Okposo a indiqué qu'un contact de routine dans un entraînement avait provoqué des changements d'humeur et d'autres problèmes qui ont nécessité son hospitalisation.



Âgé de 29 ans, Okposo a expliqué que son corps avait mal réagi à des médicaments pour l'aider à dormir et que son poids avait à un certain moment chuté sous les 200 livres.

Il a reçu des traitements au centre de neurochirurgie de l'hôpital général de Buffalo. Le poids officiel d'Okposo selon le site des Sabres est de 218 livres.



Okposo a participé à un match amical à quatre contre quatre avec d'autres joueurs de la LNH, la semaine dernière au Minnesota. Il avait alors déclaré qu'il se sentait très bien.



Le nouveau directeur général des Sabres, Jason Botterill, a mentionné qu'Okposo devrait être prêt pour le camp d'entraînement, en septembre.



«J'ai travaillé avec beaucoup de personnes, des experts en commotion cérébrale et des personnes qui ont lutté contre des commotions, et je suis certain de pouvoir à nouveau jouer au hockey, a écrit Okposo dans la lettre. En fait, je sais que je peux à nouveau jouer et ne pas craindre un contact à la tête, ce qui est un obstacle important pour quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu. Si je ne me sentais pas à 100 pour cent, ce ne serait pas le cas.»



Le dernier match d'Okposo dans la LNH remonte au 27 mars, face aux Panthers de la Floride.

En 65 rencontres la saison dernière, sa première avec les Sabres, il a accumulé 19 buts et 26 aides. Il a signé un contrat de sept saisons et 42 millions $ US avec les Sabres l'été dernier.