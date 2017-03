Olli Jokinen accroche officiellement ses patins dans l'uniforme des Panthers

SUNRISE, Fla. - L'attaquant Olli Jokinen a officiellement pris sa retraite, mardi, après avoir signé un contrat d'un jour avec les Panthers de la Floride.

Jokinen n'avait pas joué dans la LNH depuis le 11 avril 2015, avec les Blues de St. Louis.



Âgé de 38 ans, Jokinen a disputé sept de ses 16 saisons dans la LNH avec les Panthers, dont quatre comme capitaine. Il est le meilleur pointeur dans l'histoire de l'équipe avec 419 points (188 buts et 231 aides) en 567 matchs.



Il a connu ses meilleurs moments en carrière en 2005-06 et 2006-07, avec les Panthers, quand il a récolté respectivement 89 et 91 points.



Choix de premier tour des Kings de Los Angeles au repêchage de 1997, troisième au total, Jokinen a disputé 1231 matchs dans la LNH avec les Kings, les Islanders de New York, les Panthers, les Coyotes de Phoenix, les Flames de Calgary, les Rangers de New York, les Jets de Winnipeg, les Predators de Nashville, les Maple Leafs de Toronto et les Blues. Il a inscrit 321 buts et 429 aides pour un total de 750 points.



Jokinen se classe au quatrième rang de l'histoire de la LNH pour les points inscrits par un joueur originaire de Finlande.



Sur la scène internationale, il a aidé la Finlande à remporter le Championnat mondial junior en 1998. Il a aussi gagné l'argent aux Jeux olympiques de Turin, en 2006, et le bronze lors des Jeux de Vancouver, en 2010, et de Sotchi, en 2014. Jokinen a également gagné trois médailles d'argent et trois autres de bronze au Championnat mondial.