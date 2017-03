«On a de bons petits joueurs, mais je voulais les entourer avec plus de gabarit»

(98,5 Sports) - À la lumière des transactions réalisées au cours des 24 dernières heures par Marc Bergevin, il va sans dire que le directeur général du Canadien de Montréal voulait donner plus de coffre à son équipe à l'aube des séries.

Marc Bergevin a fait l'acquisition de cinq joueurs depuis 24 heures, tous de gros gabarit. Deux défenseurs de 6 pi 2 po avec l'arrivée de Jordie Benn et Brandon Davidson et trois attaquants de plus de 6 pi avec Steve Ott (6 pi), Dwight King (6 pi 4 po) et Andreas Martinsen (6 pi 3 po).

«L'occasion s'est présentée. On a des bons petits joueurs, mais je voulais les entourer avec plus de gabarit. Je voulais grossir l'équipe et augmenter notre présence physique. Mais on voulait combler un besoin de gabarit sans perdre de la vitesse. Je crois qu'on a réussi à rajouter du poids sans perdre notre vitesse», a dit Marc Bergevin en conférence de presse après la date limite des transactions dans la LNH.

Selon le DG, cette décision de «grossir» sa formation n'était pas liée à l'arrivée de Claude Julien en tant qu'entraîneur-chef. Bergevin a également mentionné que ce nétait pas non plus pour mieux protéger son gardien vedette, Carey Price.

Pas de top-6

Avec les problèmes offensifs du Canadien au cours des derniers mois, il est certain que le DG du CH a tenté de dénicher un joueur pour combler cette lacune.

«C'est certain qu'on a regardé pour s'améliorer du côté de notre production (offensive), mais comme on a vu aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bougé de ce côté-là à travers la LNH, pas seulement à Montréal. Et tu ne peux pas obtenir un bon joueur sans en sacrifier un autre. Et à ce moment, tu ne vas pas de l'avant, tu bouges de façon latérale.»

De plus, le DG n'était pas prêt à sacrifier des choix de rondes trop élevées.

«Notre bassin de choix de repêchage élevé, on les a gardés. Pour notre organisation, c'est important pour aller de l'avant.»

Ayant connu du succès offensif en début de saison avec l'apport des quatre trios, Marc Bergevin est d'avis que ses joueurs peuvent retrouver leur touche offensive. Il leur suffit de regagner leur confiance.

Concernant Brendan Gallagher qui vit une saison difficile, Bergevin ne s'inquiète pas outre mesure.

«Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé. Je crois, comme tous les autres joueurs qui n'ont pas produit offensivement, qu'il va nous aider en marquant des buts et à faire les choses qu'il fait habituellement.»

Le nouveau venu des Kings de Los Angeles, Dwight King, a gagné deux Coupes Stanley et peut jouer sur différents trios.

«Je suis certain qu'il peut contribuer offensivement.»

Concernant la venue du vétéran Steve Ott des Red Wings de Detroit, Bergevin a dit que son expérience des séries serait utile à Montréal.

Beaucoup de défenseurs

Au sujet de Brandon Davidson, ce jeune défenseur gaucher de 25 ans que le CH a acquis des Oilers d'Edmonton en retour de David Desharnais, Bergevin aime sa fiabilité.

«Sur une troisième paire de défenseurs, il est très fiable. Il bouge bien la rondelle et le prix demandé était bon.»

Avec une brigade défensive composée maintenant de huit joueurs, Bergevin s'est dit complètement à l'aise avec cette situation. On le sait, bergevin le répète souvent, une équipe n'a jamais trop de profondeur à la défensive, surtout en fin de saison.

Quand un journaliste lui a demandé où se situait maintenant Nathan Beaulieu dans cette nouvelle hiérarchie, lui qui a fait l'objet de plusieurs rumeurs au cours des dernières semaines, Bergevin s'est contenté de répondre: «Dans le top-8», sourire en coin.