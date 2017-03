«On a été solides du début à la fin» - Julien

(98,5 Sports) - Après trois victoires en prolongation et une autre arrachée en fin de troisième période, l'entraîneur Claude Julien a vu ses hommes remporter un match de façon très convaincante, samedi soir, à New York.

« J’ai trouvé que ce soir, on a joué un bon match, a dit Julien. On devait jouer sur la route et on a été solides du début à la fin. C’est sûr qu’ils ont eu quelques chances de marquer, ils ont passé du temps dans notre territoire, mais en général, on a joué un match très solide. »

Le Canadien a dominé dans à peu près tous les départements. Et les succès dans les cercles de mises en jeu ont grandement aidé la cause de l’équipe.

« Nos mises en jeu ont été très bonnes, ce soir, a poursuivi l’entraîneur. Ça nous a permis de marquer des buts. C’est bien de se donner un petit coussin. »

Dire que le sang neuf injecté au club a dynamisé l’équipe, c’est une évidence. Mais Julien estime que c’est plus que ça.

« Oui, ils ont amené beaucoup d’énergie (les nouveaux joueurs), mais ils ont bien joué. Notre quatrième trio ce soir, n’a pas joué comme un quatrième trio. Il a été très solide. Les gars ont obtenu des chances de marquer et on avait confiance avec eux sur la patinoire.

« (Andreas) Martinsen est un gros bonhomme qui patine bien, qui est très physique. Il a fait de bons jeux. Ott, on l’a toujours dit, il est très bon sur les mises en jeu et c’est un vétéran qui a beaucoup d’expérience. Il sait comment jouer dans des situations comme ça. Et (Jordie) Benn continue à solidifier notre groupe de défenseurs.

« C’est une des bonnes performances de l’équipe dans toutes les facettes de jeu. On s’est bien défendu. On a minimisé leurs chances de marquer. On a bien fait circuler la rondelle. Notre exécution était bien meilleure ce soir qu’à notre dernier match. »