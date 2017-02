«On a marqué le premier but et on a un peu arrêté de jouer» -Tomas Plekanec

Les commentaires de Tomas Plekanec

(98,5 Sports) - Si l'entraîneur fulminait, ce n'était pas la joie non plus dans le vestiaire de Canadiens après la défaite de 3-1 contre les Flyers à Philadelphie.

Tout en donnant crédit aux Flyers, Carey Price estimait que l’équipe n’avait pas généré grand-chose pour remporter un match de hockey.

«Ils ont joué un match solide, a-t-il dit. On a encore joué contre une équipe avec un jeu bien structuré. On n’a pas fait grand-chose, mais il faut leur sonner crédit.»

Le but gagnant de Matt Read était sur un tir foudroyant, Price a raconté la séquence.

«Il l’a placé parfaitement dans le coin supérieur, a-t-il dit. C’était un très bon tir.»

Même si ce fut une prestation d’équipe décevante Price ne s’inquiète pas pour la suite des choses.

«Je n’ai aucun doute (que nous rebondirons) affirme le grand gardien. Nous avons une équipe avec du caractère, qui a hâte de joueur le prochain match.»

C’est aussi l’opinion du centre Alex Galchenyuk qui, comme la plupart de ses coéquipiers, a eu peu d’impact sur la rencontre.

«C’est un de ces matchs, a-t-il dit avec résignation. On a un match samedi, il faudra se reprendre.»

Tout comme son gardien il a donné crédit à l’adversaire.

«Il ont un jeu bien organisé, a analysé Galchenyuk. Ils ont un bon échec avant. Mais ça ne devrait pas nous concerner. Quand on joue bien, on ne devrait pas se soucier de la manière dont joue l’adversaire.»

Tomas Plekanec avait la même version que son entraîneur Michel Therrien.

«On a marqué le premier but et on a un peu arrêté de jouer, a-t-il reconnu. On n’a pas bien joué le restant de la rencontre.»

Le défenseur Jeff Petry estimait quant à lui que les Flyers avaient embourbé son équipe.

«On a eu du mal à contrôler le jeu, a-t-il reconnu. On passait beaucoup de temps en territoire. Notre objectif est de lancer la rondelle profondément en zone adverse et d'occuper leur territoire, et c'est quelque chose que nous avons eu de la difficulté à accomplir ce soir.»