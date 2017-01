«On a vu des arrêts extraordinaires» - Therrien

(98,5 Sports) - Les joueurs du Canadien étaient évidemment déçus du résultat du match perdu 3-2 en prolongation contre les Sabres de Buffalo, mais les spectateurs ont assisté à ce que l'on pourrait décrire comme étant un match de séries.

« C’était un match excitant. On a vu des arrêts extraordinaires, a déclaré l'entraîneur Michel Therrien. Carey nous a permis d’avoir un point, au minimum. Il a été exceptionnel ce soir. Et puis (Robin) Lehner a été extraordinaire sur le tir de Galchenyuk...

« C'était un match qui a été disputé avec beaucoup d’émotion des deux côtés. C’est le genre de match qui pouvait pencher d’un côté comme de l’autre. »

Sans l'ombre d'un doute, Price a sauvé un point au Canadien avec trois arrêts dans la dernière minute, dont un, spectaculaire au possible, avec sa mitaine dans les dernières secondes de la troisième période.

« Ouais.., a acquiéscé le gardien. Ce n’est jamais plaisant de perdre en prolongation. On est content d’avoir trois points sur quatre en deux soirs. »

Et Price a bien apprécié l’ovation monstre des spectateurs présents au Centre Bell.

« C’est vraiment le fun de faire un arrêt comme celui que j’ai fait dans les dernières secondes. Mais je suis déçu du résultat. Heureusement, on a bien réagi avec deux bons matchs après la (mauvaise) rencontre à Pittsburgh. »

« Je lui lève mon chapeau, a déclaré Price au sujet de l'arrêt de Lehner. Ce fut le point tournant du match. »



Lehner était soulagé, lui qui avait connu une rencontre difficile alors qu'il avait concédé trois buts en 16 tirs contre les Maple Leafs de Toronto plus tôt cette semaine, tout ça en moins de 30 minutes d'action.



« Je n'ai pas vu la reprise, et c'est arrivé très vite. C'était agréable de sentir la rondelle dans mon gant. Je tenais vraiment à rebondir. Nous sommes allés en prolongation et nous avons gagné. C'est une belle sensation », a-t-il commenté.

Là où ça fait mal

Cela dit, une défaite en prolongation à domicile, ça fait toujours mal.

« On méritait la victoire, assure Phillip Danault, qui a inscrit un but. Les gars ont travaillé fort. Mais ils ont eu un bon «bounce»... Carey a fait de gros arrêts. Leur gardien aussi. Ça c’est joué là pas mal. Mais je suis heureux de l’effort des gars. »

Le manque d’opportunisme du Canadien lui a-t-il coûté le match?

« C’est ça la « game »… Marque sur tes opportunités, a noté le défenseur Mark Barberio. Le point positif, c’est qu’on a des opportunités de marquer. Les deux gardiens ont volé le show à la fin du match. »

(Avec La Presse canadienne)