«On le comparait à Brad Park» - Pierre Mondou

(98,5 Sports) - Il est toujours ardu de comparer la carrière d'un joueur à ses débuts avec le moment où sa carrière professionnelle tire à sa fin. Mais certains athlètes ont des spécificités qui leur sont propres, à 20 ou à 40 ans. C'est le cas d'Andrei Markov.

Le défenseur qui a rompu les ponts avec le Canadien de Montréal avait un trait de caractère bien précis quand il était encore d’âge junior, se souvient Pierre Mondou, qui était le dépisteur-chef du Canadien quand Markov a été sélectionné par le Tricolore en 1998.

« Ce qui nous avait le plus impressionnés, quand on l’avait vu avec l’équipe nationale russe au Championnat mondial junior, c’est qu’il était calme comme aujourd’hui, note Mondou. Il était toujours calme. Il jouait avec beaucoup de confiance.

« À cette époque, il y avait quelques points d’interrogation sur sa vitesse. Même aujourd’hui, ce n’est pas un gars super explosif, mais c’était un joueur intelligent, comme aujourd’hui. »

Selon Moudou, c’est justement les lacunes du coup de patin du Markov quand il était jeune qui expliquent qu’il n’a été repêché qu’au sixième tour (162e joueur), quand il avait 19 ans.

« C’est la raison pour laquelle il est parti plus tard (au repêchage). Pour les «vieux» comme moi, on le comparait à Brad Park. Park n’était super explosif et pas super rapide, mais il était très intelligent et il contrôlait bien la rondelle. »

