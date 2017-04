«On ne va pas tout chambarder»

Claude Julien et Marc Bergevin

(98,5 Sports) - Marc Bergevin n'a pas l'intention de procéder à des changements majeurs en raison de l'élimination hâtive de ses hommes.

Flanqué de l'entraîneur Claude Julien, le directeur général du Canadien a reconnu être «très déçu du résultat» obtenu face aux Rangers.

Reste que selon lui, il faut retenir plusieurs éléments positifs de la plus récente saison.

«Nous n'avons pas terminé au premier rang de notre section par accident. Quand tu rentres dans les séries, on dit toujours, c’est une nouvelle saison. On a joué contre une bonne équipe de hockey, une bonne formation, qui avait seulement amassé un point de moins que nous au classement. Les joueurs ont tout donné. Est-ce qu'il y aura des ajustements? Oui, mais je ne suis pas prêt à tout faire sauter.»

De son côté, Claude Julien a reconnu qu'il s'attendait à ce que son club connaisse un plus long parcours éliminatoire.

«On a échoué, nos attentes étaient beaucoup plus élevées. Reste que j’ai vu une progression entre le moment où je suis arrivé et la fin de l'année. On a développé une belle chimie.»

«On aimerait ramener Radulov»

Marc Bergevin a confirmé qu'il allait tenter de signer un nouveau pacte avec Alex Radulov, dont le contrat arrive à échéance en juillet.

«On aimerait que Radulov soit de retour. On va négocier avec son agent. On aimerait le ramener. On aime beaucoup de choses dans son jeu.»

Sans vouloir entrer dans les détails, Bergevin a toutefois laissé entendre qu'il n'allait pas lui offrir un contrat de cinq ou six saisons.

«Je n'entrerai pas dans les détails des négos, mais il faut être prudent. Il n'a pas 25 ou 26 ans. Il aura 31 ans bientôt. Il y a des limites sur ce qu'on peut faire, en ce qui a trait au plafond notamment.»

Plus tôt lundi, Radulov disait lui aussi vouloir rester ici, mais avec un contrat de plusieurs saisons.

Price ne sera pas échangé

Carey Price est à Montréal pour y rester, parole de Marc Bergevin.

Le DG du Canadien a confirmé qu'il aimerait prolonger le plus rapidement l'entente de son gardien vedette qui expirera à la fin de la prochaine saison.

Bergevin a aussi assuré qu'il n'y avait aucune chance qu'il échange son gardien, et ce, à n'importe quel prix.

«Je ne commente jamais les rumeurs, mais je vais le faire dans ce cas: la réponse est non», a-t-il déclaré.

Les mauvaises langues diront que Bergervin avait dit la même chose dans le cas de P.K. Subban...

Le cas Galchenyuk

Tant Marc Bergevin que Claude Julien laissent entendre qu'Alex Galchenyuk est un joueur de centre... qui n'est pas encore arrivé à maturité.

Tout porte à croire qu'il va donc jouer à l'aile jusqu'à nouvel ordre.

«Un centre de premier trio, ça joue contre les meilleurs joueurs adverses, a expliqué Claude Julien. Je ne lui demande pas d’être un centre défensif. Je lui demande de pouvoir jouer des deux côtés de la patinoire.On aimerait le faire jouer au centre. C'est la position la plus difficile. Il faut être responsable.»