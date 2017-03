On termine le voyage sur une bonne note

À lire aussi: Le Canadien face aux Oilers avec Price, Radulov et Byron

(98,5 Sports) - Après une cinglante défaite de 5-0 à Calgary, le Canadien de Montréal a bouclé son voyage de quatre matchs avec une victoire de 4-1, dimanche, contre les Oilers d'Edmonton.

Paul Byron, qui avait raté l'entraînement de samedi en raison d'un virus, a disputé la rencontre et il a inscrit deux buts, ses 17e et 18e de la saison, le second, dans un filet désert.

Même situation pour Max Pacioretty qui a compté deux buts (32e et 33e), dont un dans un filet abandonné, pour le Tricolore (39-22-8, 86 points) qui reprend l'exclusivité du premier rang de la section Atlantique, deux points devant les Séanteurs d'Ottawa. Ces derniers ont toutefois deux matchs en mains.

Milan Lucic a répliqué pour les Oilers (35-24-9, 79 points).

Le Canadien aura donc récolté six points sur une possibilité de huit lors de ce voyage avec des escales à New York, Vancouver, Calgary et Edmonton.

Le film de la rencontre

Si les joueurs filent à vive allure sur la patinoire en début de rencontre, il y a peu de choses à signaler jusqu'au violent combat entre Michael McCarron et Darnell Nurse après cinq minutes de jeu. Coupé au front, McCarron retraite au vestiaire.

Zach Kassian écope d'une pénalité pour obstruction à l'endroit de Carey Price. Le Tricolore n'est pas menaçant durant l'avantage numérique et Andrew Shaw fait tomber Andrej Sekera alors que la pénalité est presque terminée. À leur tour, les Oilers n'arrivent pas à profiter de l'avantage d'un homme.

Une belle pièce avec Kassian et Benoit Pouliot mène à la plus sérieuse chance de marquer des Oilers. Avec six minutes à faire à la période, le travail acharné de Brendan Gallagher passe à un cheveu de porter fruit, mais c'est peut-être Andrei Markov qui obtient la meilleure chance de la période pour le Canadien.

Avec 1:25 à faire, Leon Draisaitl écope d'une pénalité aux dépens d'Alex Galchenyuk. Le Canadien ne fait rien de bon. Il restera 35 secondes à la pénalité en début de deuxième période.

La pénalité ne mène à rien et il faut attendre plusieurs minutes avant de voir Alex Galchenyuk rater un filet béant. Lors de la relance, Milan Lucic bouscule son vieil «ami» Alexei Emelin et il se présente avec Jordan Eberle face à un défenseur du Canadien. Lucic décide de tirer et la rondelle passe entre les jambières de Carey Price. Le 15e but de la saison de Lucic: 1-0 Oilers.

Le Canadien attaque sans cesse par la suite. Artturi Lehkonen et Alexander Radulov ratent de belles chances de créer l'égalité. Le Tricolore a plus du double des tirs des Oilers (21-10) avec 11 minutes à faire à la deuxième période.

Alexei Emelin frappe au visage Matt Hendricks. Le sang gicle. Pénalité mineure double.

Bel arrêt de Price face à Ryan Nugent-Hopkins qui se présente seul devant lui. Le Canadien écoule les quatre minutes à quatre contre cinq sans cesse. Belle performance.

Le Canadien domine complètement la fin de la période, mais il ne parvient pas à créer l'égalité.

La troisième période est disputée à vive allure. Le Canadien est presque toujours dans les zone des Oilers, mais ceux-ci sont dangereux en contre-attaque. Tout le monde est sur le bout de son siège dans le nouvel aréna des Oilers, le Rogers Place.

En deuxième portion de match, Gallagher, qui dispute un match colossal, soutire une rondelle dans le coin, la refile à Phillip Danault qui la passe aussitôt à Paul Byron qui déjoue Cam Talbot, impénétrable jusquel-là. Le 17e but de la saison de Byron et une égalité de 1-1.

Soixante-neuf secondes plus tard, un tir anodin de Max Pacioretty est dévié par le défenseur Oscar Klefbom. Talbot n'y peut rien: 2-1 Montréal. Le 32e but de la saison de Pacioretty.

Et Paul Byron complète dans un filet désert: 3-1. Les Oilers gardent Talbot au banc et Pacioretty en ajoute un autre.