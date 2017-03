Ondrej Palat marque tard en troisième période et le Lightning gagne

Chris O'Meara / The Associated Press

TAMPA, Fla. - Ondrej Palat a marqué alors qu'il restait 2:23 à jouer en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Panthers de la Floride 3-2, samedi soir.

Palat a redirigé un tir d'Andrej Sustr pour compléter une remontée du Lightning, qui tirait de l'arrière par deux buts.



Andrei Vasilevskiy a effectué 32 arrêts pour le Lightning, qui montre un dossier de 10-2-3 à ses 15 dernières parties. Nikita Kucherov et Yanni Gourde, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont aussi enfilé l'aiguille.



Le Lightning a disputé cette rencontre sans ses quatre premiers centres, car Tyler Johnson, Cédric Paquette et Vladislav Namestnikov se sont blessés contre le Wild du Minnesota, jeudi. Ils joignent Steven Stamkos, blessé au genou depuis le mois de novembre.



Jaromir Jagr et Mark Pysyk ont répliqué pour les Panthers, qui ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs (1-7-1).