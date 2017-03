Ondrej Pavelec pourrait rater le reste de la saison

WINNIPEG - Le gardien Ondrej Pavelec, des Jets de Winnipeg, a subi une opération à un genou et il pourrait rater le reste de la saison.

L'entraîneur-chef Paul Maurice a confirmé que Pavelec s'est soumis à une arthroscopie.

Selon Maurice, le temps habituel de guérison est de deux à trois semaines, mais pour un gardien, il pourrait être plus long.



Il reste encore cinq semaines au calendrier régulier et les Jets ont entamé le dernier droit en accueillant les Sharks de San Jose lundi soir.



Pavelec a amorcé la saison dans les ligues mineures et a été rappelé quand le tandem formé des jeunes Connor Hellebuyck et Michael Hutchinson a été incapable de produire de bonnes performances sur une base régulière.



Pavelec a présenté une fiche de 4-4 cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 3,55 et un taux d'efficacité de 88,8 pour cent.



Originaire de Kladno, en République tchèque, Pavelec a passé toute sa carrière avec l'organisation des Jets, auparavant établie à Atlanta.

Sa fiche est de 152-158-47, avec une moyenne de 2,87 et un taux d'efficacité de 90,7 pour cent.