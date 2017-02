Opération à une main: Maatta à l'écart pour 6 semaines

PITTSBURGH - Le défenseur Olli Maatta, des Penguins de Pittsburgh, va rater un mois et demi à la suite d'une opération à la main gauche.

Le Finlandais de 22 ans s'est blessé en deuxième période jeudi soir, dans un gain de 4-3 face aux Jets de Winnipeg.



Il a reçu un coup du centre Adam Lowry et n'a pas joué au troisième vingt.



Maatta a inscrit un but et sept points en 54 matches cette saison.