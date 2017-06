Opéré à un pied, Karlsson ratera quatre mois

OTTAWA - Erik Karlsson est passé sous le bistouri mercredi afin de réparer des déchirures aux tendons du pied gauche, et le défenseur étoile des Sénateurs d'Ottawa sera au repos forcé pendant quatre mois, a révélé le directeur général Pierre Dorion.

Karlsson, qui a remporté le trophée Norris remis au défenseur par excellence de la LNH en 2011-2012 et 2014-2015, a été opéré à Charlotte, en Caroline du Nord.

Selon Dorion, la blessure est survenue pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, et elle a été repérée à la suite d'un test d'imagerie par résonance magnétique dans le cadre d'un examen médical approfondi effectué après la saison.



Le Suédois, qui est âgé de 27 ans, devrait être rétabli à temps pour entreprendre la saison régulière 2017-2018.



Karlsson, qui a été choisi par les Sénateurs au 15e rang universel du repêchage de la LNH en 2008, est le pilier de la défense du club de la capitale fédérale canadienne.



Il a marqué 17 buts et a amassé 54 mentions d'assistance en 77 matchs la saison dernière. Le capitaine des Sénateurs s'est aussi illustré avec deux buts et 16 aides en 19 rencontres éliminatoires ce printemps.

Les Sénateurs ont été éliminés en sept matchs par les éventuels champions de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, en finale de l'Association de l'Est.