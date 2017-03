Oshie tranche en fusillade pour les Capitals

WASHINGTON - T.J. Oshie a inscrit le but gagnant en fusillade et les Capitals de Washington sont venus à bout des Blue Jackets de Columbus par la marque de 2-1, jeudi, malgré une brillante performance du gardien Sergei Bobrovsky.

En dépit des 44 arrêts de Bobrovsky, les Capitals ont atteint les 104 points cette saison et ils ont ainsi augmenté leur avance au sommet de la section métropolitaine et du classement général de la LNH.



Dmitry Orlov a percé la muraille nommée Bobrovsky tôt en troisième période, sur le 35e tir des siens. Seth Jones avait donné les devants aux Blue Jackets après 41 secondes de jeu en troisième à la suite d'une mêlée devant le filet de Braden Holtby.



Holtby a repoussé 29 lancers pendant les 65 minutes de jeu et il a ensuite été impeccable pendant la fusillade. Il a inscrit une 38e victoire en 2016-17, une de moins que Bobrovsky, premier à ce chapitre dans la LNH.