Oui! oui! oui! Les Islanders renversent les Oilers (vidéo)

EDMONTON - Anders Lee a marqué deux buts et il a guidé les Islanders de New York vers une précieuse victoire de 4-1 face aux Oilers d'Edmonton mardi soir.

Ce faisant, les Islanders (31-23-11) ont mis fin à une courte série de deux défaites.



Dans la victoire, Joshua Ho-Sang a réussi son premier but en carrière et Andrew Ladd a complété.



Zack Kassian a inscrit l'unique filet des Oilers (35-23-8) qui avaient remporté leurs deux dernières parties.



Connor McDavid a été tenu en échec.





Ho-Sang a ouvert la marque à 2:37 de la première période, pendant un avantage numérique.



Kassian a égalé le score avec son deuxième but en autant de matchs, tôt en deuxième, mais les Islanders ont repris les devants au milieu de la période médiane, grâce au 24e but de Lee cette saison.



Ladd a inscrit le but d'assurance après sept minutes de jeu en troisième période avant que Lee ne complète son doublé dans un filet déserté.



Thomas Greiss a bloqué 27 tirs dans les filets des Islanders, comparativement à 23 pour Cam Talbot.