Ovechkin espère revoir Crosby dans la série

(98,5 Sports) - Alex Ovechkin ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu, mercredi, quand il a rencontré les médias à quelques heures du quatrième match de la série entre les Capitals et les Penguins.

Bien au contraire, celui qui a asséné un violent coup de bâton à Sidney Crosby lors du dernier match a indiqué qu'il souhaite un retour rapide de son rival.

«C'est difficile de voir un joueur tomber au combat et c'est difficile de le voir se blesser, a reconnu le no 8 au Washington Post. C'est le genre de joueurs à qui on ne veut pas que ça arrive. C'est triste. J'espère qu'il sera rapidement rétabli et de retour dans cette série.»

L'attaquant des Capitals, qui a été vertement critiqué pour son geste, ne s'attend pas à être visé par les joueurs des Penguins mercredi soir.

«C'est ça le hockey. On passe à autre chose et je pense qu'eux aussi vont vouloir passer à autre chose. Je suis pas mal certain qu'ils vont vouloir être premiers sur le disque, qu'ils seront physiques. Ce sera un bon match.»

Crosby, qui a aussi reçu un double-échec au visage gracieuseté de Matt Niskanen, souffre d'une commotion et sera sur le carreau pour au moins un match.