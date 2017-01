Ovechkin s'approche à cinq du cap des 1000 points

WASHINGTON - Alex Ovechkin a mis fin au débat 22 secondes après le début de la prolongation et les Capitals de Washington ont infligé un revers de 6-5 aux Maple Leafs de Toronto, mardi.

Le 18e but de la saison d'Oveckin a donné un troisième gain d'affilée aux Capitals. Le Russe est à cinq points du cap des 1000 où on retrouve 83 joueurs dans ce club.



Justin Williams, T.J. Oshie, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov et John Carlson ont aussi marqué pour les Capitals. Williams a aussi obtenu deux aides.



Philipp Grubauer a stoppé 15 tirs en relève à Braden Holtby qui a flanché trois fois en huit tirs.



Nazem Kadri, Connor Brown, Frédérik Gauthier, Leo Komarov et Mitch Marner ont répliqué pour les Maple Leafs qui avaient gagné leurs cinq derniers matchs.



Frederik Andersen a fait 23 arrêts.