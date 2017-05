P.K. satisfait d'avoir tenu son rôle (vidéo)

(98,5 Sports) - P.K. Subban a récolté un but et deux aides dans le premier match de la série face aux Blues de Saint Louis. Par la suite, il s'est concentré sur le rôle qu'on lui a confié: contenir le meilleur attaquant adverse, Vladimir Tarasenko.

«La chose que j'apprécie le plus dans les matchs importants, c'est d'avoir la chance de jouer contre le meilleur trio adverse, a dit Subban. Je sais que je fais mon travail quand j'ai cette chance.»

Tarasenko a amassé deux buts et une aide dans cette série, mais a généralement été réduit à un second rôle et frustré par Subban et son compagnon de jeu, Mattias Ekholm.

Les Predators ont défait les Blues de St. Louis 3-1 lors du sixième match de la série de deuxième tour dans l'Ouest pour remporter la série, effaçant les souvenirs d'une élimination en sept matchs contre les Sharks de San Jose, l'an dernier.



Subban s'est peut-être amené à Nashville pour ajouter un peu d'offensive à une défensive déjà bien garnie, mais c'est son jeu dans son propre territoire qui a été le plus important depuis le début des séries.

Commentaires des joueurs:

David Poile a risqué et réussi

Le 29 juin dernier, le directeur général David Poile a échangé le capitaine des Predators et son meilleur défenseur, Shea Weber aux Canadiens en retour de Subban, ajoutant encore plus de vitesse et d'habiletés à la ligne bleue pour former la brigade défensive la plus mobile dans la LNH.

«Je sais que je peux me sentir beaucoup mieux. En gagnant les deux prochaines rondes, a-t-il ajouté. Mais pour cette concession, c'est un pas à la fois. C'est fantastique» a dit, hier, celui qui dirige la franchise depuis leur arrivée dans la LNH en 1998-99.

Les Preds, qui atteignent la finale de l'Association de l'Ouest pour la première fois, attendent maintenant les vainqueurs de la série Ducks/Oilers, dont le septième match aura lieu mercredi, à Anaheim.

Avec LNH.com