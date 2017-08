P.K. Subban dépasse le million d'abonnés sur son compte Twitter

TORONTO - P.K. Subban est généralement considéré comme l'un des joueurs les plus divertissants de la LNH, et son compte Twitter le démontre clairement.

Le défenseur des Predators de Nashville est le premier hockeyeur canadien de la LNH à dépasser le cap du million d'abonnés selon le site de médias sociaux.

En guise de comparaison, le capitaine Connor McDavid des Oilers d'Edmonton comptait environ 268 000 abonnés en date de jeudi, tandis que la recrue de l'année Auston Matthews, qui évolue dans le marché très médiatisé de Toronto, en avait environ 122 000.

Même la Merveille, Wayne Gretzky, ne totalise que 143 000 abonnés.

La super-vedette Sidney Crosby des Penguins de Pittsburgh n'est pas un facteur puisqu'il n'a pas de compte Twitter.

Peut-être le hockeyeur canadien qui se rapproche le plus de Subban est le gardien Roberto Luongo des Panthers de la Floride, dont le très populaire et désopilant compte ?Strombone1 s'approchait des 750 000 abonnés, jeudi.

Subban est toutefois encore très loin de la vedette russe Alex Ovechkin, qui revendique plus de 2,5 millions d'abonnés.

Comment Subban se compare-t-il aux meilleurs athlètes des autres sports? L'ancienne vedette des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, compte plus de 12 millions d'abonnés, le golfeur Tiger Woods atteint les 6,25 millions, l'étoile des arts martiaux mixtes Connor McGregor dépasse les 5,3 millions et la joueuse de tennis canadienne Eugenie Bouchard en a près de 1,4 million.

Congratulations to @PKSubban1 for reaching 1,000,000 Twitter followers, the first active ??-born @NHL player to hit the milestone pic.twitter.com/Cmgw8bp1Xf