Panarin, Johansson et Talbot sont les étoiles de la semaine dans la LNH

NEW YORK - L'ailier gauche des Blackhawks de Chicago Artemi Panarin a été élu la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Il a devancé au scrutin l'ailier gauche des Capitals de Washington Marcus Johansson et le gardien des Oilers d'Edmonton Cam Talbot, qui ont également été honorés.



Panarin a mené tous les joueurs du circuit Bettman avec cinq buts en quatre rencontres, au cours desquelles ils a récolté six points. Ses performances ont permis aux Hawks de s'assurer du premier rang dans l'Association Ouest. Le Russe de 25 ans vient au deuxième rang chez les Hawks pour les buts et les points (29-43-72). Il a récolté 70 points ou plus à ses deux saisons dans la LNH.



Johansson a mené la ligue pour les aides et les points, obtenant sept mentions d'assistance et huit points en quatre rencontres, dont trois victoires des Caps.



Talbot a quant à lui remporté ses trois rencontres pour les Oilers, maintenant une moyenne de but alloué de 1,66 et un taux d'efficacité de ,946, aidant les Oilers à se qualifier pour les séries pour la première fois depuis 2006. L'Ontarien de 29 ans domine tous les gardiens du circuit avec 70 matchs joués. Il a atteint le plateau de 40 victoires pour la première de sa carrière, égalant ainsi la marque d'équipe établie par Grant Fuhr, en 1986-87.