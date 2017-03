Parise et Staal permettent au Wild de vaincre les Panthers 7-4

SUNRISE, Fla. - Zach Parise a donné les devants au Wild du Minnesota alors qu'il ne restait que 5:07 à la rencontre et la troupe de Bruce Boudreau a vaincu les Panthers de la Floride 7-4, vendredi soir.

Alors que la marque était égale à 4-4, le gardien de but James Reimer a bloqué un tir de la pointe de Jonas Brodin, avant qu'il ne rebondisse à sa gauche. Parise s'est emparé du retour pour donner les devants aux siens.



Mikael Granlund et Charlie Coyle ont assuré la victoire au Wild en marquant dans un filet désert, alors qu'il restait moins de deux minutes à la rencontre.



Eric Staal, à deux reprises, Jason Pominville et Jason Zucker ont été les autres buteurs du Wild. Darcy Kuemper a effectué 25 arrêts avant d'être remplacé par Devan Dubnyk, qui a amorcé la troisième période. Dubnyk a bloqué 11 tirs.



Il s'agissait d'un premier gain en trois rencontres pour le Wild, qui trône au sommet de l'Association Ouest.



Les Panthers ont perdu sept de leurs huit derniers affrontements.



Jaromir Jagr a marqué son 762e but en carrière. Mark Pysyk a récolté un but et une aide, Aleksander Barkov et Jonathan Marchessault ont aussi inscrit un but pour les Panthers. Reimer a repoussé 38 rondelles.