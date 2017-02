Parise marque deux buts dans un gain du Wild

ST. PAUL, Minn. - Zach Parise a réussi un doublé incluant le but déterminant en début de troisième vingt et le Wild du Minnesota a prévalu 6-3 face aux Red Wings de Detroit, dimanche.

Jason Pominville a ravi le disque à Jared Coreau derrière son filet puis a refilé à Parise, qui a eu la tâche facile pour un 12e but cette saison, à 3:59. Le Wild a ainsi pris les devants 4-2.



Mikael Granlund, Nino Niederreiter, Charlie Coyle et Christian Folin ont signé les autres buts du Wild, victorieux quatre fois à ses cinq derniers matches.



Devan Dubnyk a fait 30 arrêts, cédant contre Anthony Mantha, Henrik Zetterberg et Andreas Athanasiou.



Coreau a bloqué 23 tirs pour les Wings, qui ont perdu leurs quatre dernières rencontres.



Athanasiou a corsé les choses en répliquant 35 secondes après le premier but de Parise, mais Folin a marqué avec un tir des poignets à basse trajectoire, à 7:20.



Parise a ensuite complété son doublé à 10:47. Jared Spurgeon a raté la cible de peu et la rondelle a bondi en altitude devant le but où Parise l'a frappée au vol, tout juste à l'intérieur de la limite permise.