Pastrnak fait la différence en fin de match pour les Bruins

Michael Dwyer / The Associated Press

BOSTON - David Pastrnak a brisé l'impasse avec deux minutes au cadran en troisième période, samedi, permettant aux Bruins de Boston de l'emporter 4-3 aux dépens des Canucks de Vancouver.

Pastrnak a d'abord saisi une passe de David Krejci sur le flanc gauche. Couvert par Chris Tanev, il s'est habilement créé de l'espace et a fait mouche avec un tir vif, en provenance du cercle droit.



Le Tchèque de 20 ans en est déjà à 50 buts et 50 passes dans la LNH, en 147 matches. Cela inclut 25 filets pour la saison en cours.



Kevan Miller, Frank Vatrano et Colin Miller ont signé les autres filets des vainqueurs.



Vatrano a aussi récolté deux passes, tout comme Krejci.



Anton Khudobin a fait 29 arrêts, trois de plus que Ryan Miller.



Les Bruins ont gagné cinq de leurs sept derniers matches, incluant quatre victoires par le score de 4-3.



Ils sont invaincus en deux matches sous les ordres de Bruce Cassidy, nommé entraîneur-chef par intérim suite au congédiement de Claude Julien, mardi.



Les Bruins vont disputer leur prochain match dimanche soir à domicile, face au Canadien de Montréal.



Bo Horvat, Alex Burrows et Markus Granlund ont marqué pour les Canucks, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matches.