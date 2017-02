Patrick Eaves et les Stars battent les Hurricanes 5-2

Mike Stone / The Associated Press

DALLAS - Patrick Eaves a réussi un doublé et les Stars de Dallas ont mis fin à une série de quatre revers, l'emportant 5-2 devant les Hurricanes de la Caroline.

Ses buts ont porté l'avance des Stars à 2-0 et 4-1, en début de match et en fin de deuxième période.



Eaves en est maintenant à 21 buts cette saison, un sommet en carrière. Il a obtenu 20 filets en 2005-06, avec les Sénateurs d'Ottawa.



Esa Lindell et Curtis McKenzie ont aussi marqué en début de rencontre pour Dallas. Les Stars ont frappé vite et souvent, prenant une avance de 3-0 après 6:11.



Adam Cracknell a été l'autre buteur du clan texan, en milieu de troisième vingt. Jamie Benn a contribué à deux réussites.



La réplique des 'Canes est venue de Sebastian Aho et Justin Faulk.



Kari Lehtonen des Stars a repoussé 22 rondelles, comme son vis-à-vis Cam Ward.