Patrick Kane et les Blackhawks remportent un troisième match de suite

WINNIPEG — Patrick Kane a réussi son 18e but de la saison dans un gain de 5-2 des Blackhawks de Chicago face aux Jets de Winnipeg, vendredi. Artem Anisimov, Duncan Keith, Marian Hossa et Artemi Panarin ont complété le score, incluant deux buts dans un filet désert (Hossa et Panarin).



Corey Crawford a réussi 28 arrêts, incluant 13 en troisième période, pour inscrire une 22e victoire cette saison.



≪Je crois que nous avons connu une bonne première période. C'est de la façon dont nous voulons jouer ici, a indiqué Kane. Tous les trios allaient bien et nous avons fait du bon travail en avantage numérique. Nous n'avons pas marqué, mais nous avons obtenu plusieurs bonnes occasions.≫



Les Hawks ont remporté leurs trois derniers matches. Ils vont tenter de prolonger le succès samedi soir, à Edmonton. Ce sera ensuite leur semaine de repos.



≪C'est une victoire encore plus importante parce que nous étions dans cette position contre eux au dernier match, a ajouté Kane. Nous étions en avance par un but en troisième période et nous n'avons pas fait le travail. Lorsqu'ils ont eu quelques chances de marquer, Corey a effectué de gros arrêts.≫



Le tir sur réception de Kane a donné les devants 1-0 aux Blackhawks, en fin de première période. Panarin l'avait rejoint avec une longue remise.



Avec 269 filets, Kane est le plus prolifique des buteurs américains de l'histoire des Blackhawks.



La réplique des Jets est venue de Bryan Little et Adam Lowry. Little a signé 16 buts en 34 matches. Le club manitobain a perdu ses trois dernières rencontres.



Devant le filet des Jets, Connor Hellebuyck a stoppé 31 des 34 tirs dirigés vers lui.



≪Connor a été très bon. Il a été occupé pendant toute la rencontre, surtout au début. Nous aimerions qu'il soit moins testé en début de match, a mentionné l'entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice. Il y avait beaucoup d'action devant le filet, tôt dans la partie.≫