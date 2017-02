Patrick Marleau marque son 500e (vidéo)

VANCOUVER ? Patrick Marleau a fait bouger les cordages pour une 500e fois dans la LNH et les Sharks de San Jose ont eu le meilleur sur les Canucks de Vancouver au compte de 4-1, jeudi soir.

Marleau est devenu le 45e joueur de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 500 buts. Il a réussi l'exploit à 9:30 de la première période, lors d'un avantage numérique. Brent Burns a profité d'un mauvais changement des Canucks pour refiler la rondelle à Joe Pavelski, qui a aperçu Marleau de l'autre côté. Ce dernier n'a pas hésité et il a trompé la vigilance de Ryan Miller du côté rapproché.



Marleau, qui a inscrit sept buts lors d'une séquence de cinq matchs avec au moins un point, a passé ses 19 saisons dans la LNH avec les Sharks de San Jose. Il est le premier joueur de l'histoire de l'équipe à atteindre ce plateau.





WATCH: Patrick Marleau scores his 500th career goal, all with the #SJSharks. #Marleau500 pic.twitter.com/vxmbRJUDnQ — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) 3 février 2017

Âgé de 37 ans, Marleau est devenu le 18e joueur à marquer 500 buts avec sa première équipe. Son 19e but de la campagne lui a permis de rejoindre Lanny McDonald au 44e rang de l'histoire.



Chris Tierney a enfilé l'aiguille à deux reprises tandis que Burns a ajouté un but et une aide pour les Sharks, qui ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs. Ils occupent le premier rang de la section Pacifique, trois points devant les Ducks d'Anaheim. Martin Jones a effectué 32 arrêts.



Philip Larsen a répliqué pour les Canucks, qui ont vu Miller bloquer 28 lancers. Les Canucks ont perdu pour la première fois en temps réglementaire à domicile depuis le 22 décembre. Une séquence de huit parties.