Patrik Elias accroche son chandail

NEWARK - Patrik Elias, le meilleur marqueur de l'histoire des Devils du New Jersey, annonce sa retraite après une carrière qui s'est étalée sur presque deux décennies et qui comprend deux titres de la Coupe Stanley.

Le Tchèque de 40 ans a annoncé la nouvelle par voie de communiqué. Il n'a pas joué cette saison.



Elias a évolué pendant toute sa carrière de 18 saisons avec les Devils, devenant le meneur de la concession pour les buts (408), les mentions d'aide (617) et les points (1025). Il se classe troisième pour les matchs joués avec 1240, derrière Ken Daneyko (1283) et Martin Brodeur (1259). Il est également le meneur des Devils pour le nombre de points en une saison, lui qui en a totalisé 96 en 2000-01, quand il a été nommé au sein de la première équipe d'étoiles à l'aile gauche.



Il vient également en tête de l'équipe en séries éliminatoires avec 45 buts, 80 passes, 125 points, 21 buts en avantage numérique et six buts victorieux. Le 17 janvier 2009, il a inscrit son 702e point en carrière, devançant John MacLean et devenant le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe.



Les Devils envisagent de retirer son chandail no 26 lors d'un match à domicile la saison prochaine.



«Après 18 saisons, je suis heureux d'annoncer que je me retire de la Ligue nationale, après avoir disputé mon dernier match avec les Devils, a commenté Elias. Au cours des derniers mois, j'ai soupesé cette décision à la fois sur l'aspect physique et mental.



«Je suis arrivé ici à 22 ans pour jouer au hockey, pour faire ce que j'aime depuis que j'ai l'âge de cinq ans, a-t-il ajouté. J'ai évolué avec de formidables coéquipiers, vécu une belle camaraderie et l'esprit d'équipe et gagné la coupe Stanley à deux reprises.»



Sélectionné en deuxième ronde au repêchage de 1994, Elias a aidé les Devils à remporter la coupe Stanley en 2000 et 2003. Il a également participé à la finale en 2001 et 2012, et gagné quatre championnats de l'Association Est.



Elias a fait ses débuts dans la LNH le 7 décembre 1995, contre les Maple Leafs de Toronto, sa seule présence cette saison-là. Il a disputé 17 matches la saison suivante et a intégré la formation sur une base régulière en 1997-98, quand il a récolté 37 points (18-19—37) en 74 matchs.



Elias a représenté la République tchèque sur la scène internationale à neuf reprises, dont quatre fois aux Jeux olympiques, quatre aux championnats du monde et une fois à la Coupe du monde en 2004. Aux Jeux olympiques, il a agi comme capitaine en 2010 et a fait partie de la formation médaillée de bronze en 2006.