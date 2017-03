Paul Byron candidat au trophée Bill-Masterton (vidéo)

Paul Byron

BROSSARD, Qc - Paul Byron a été sélectionné comme candidat du Canadien de Montréal en vue de l'attribution du trophée Bill-Masterton pour la saison 2016-2017.

Depuis 1968, le trophée Bill-Masterton est remis annuellement au joueur de la LNH qui a fait preuve du plus bel exemple de détermination, de persévérance et d'esprit sportif au hockey. Le gagnant est sélectionné par voie de scrutin auprès des 30 sections de l'Association des chroniqueurs de la LNH.



Le trophée a été institué en mémoire de Bill Masterton, un ancien joueur des North Stars du Minnesota décédé le 15 janvier 1968, à la suite d'une blessure subie lors d'un match de la LNH.

Un bel exemple de persévérance

Dans un scrutin mené auprès de la section montréalaise de l'Association des chroniqueurs de hockey de la Ligue nationale, Byron a récolté 25 points grâce à cinq votes de première place, quatre de deuxième position et deux de troisième place.



Il a été préféré au vétéran défenseur Andrei Markov, qui a amassé 23 points même si ce dernier a obtenu six votes de première place, un de plus que Byron. Alexander Radulov a terminé troisième avec sept points.



Des sommets personnels

Âgé de 27 ans, le rapide attaquant originaire d'Ottawa connaît une saison au-delà de toute espérance. En 72 matchs, Byron a amassé 20 buts, 17 mentions d'aide et 37 points, des sommets personnels en carrière dans chacune de ces quatre catégories.

Le 20e but de Byron face aux Sénateurs:

Seul Max Pacioretty (33) a marqué plus de buts que Byron chez le Tricolore. Le pourcentage d'efficacité de 22,7 pour cent (20 buts sur 88 tirs) est le meilleur de l'équipe.



Son ratio défensif de plus-15 lui confère aussi le deuxième échelon chez le Canadien à ce chapitre, tout juste derrière Shea Weber (plus-16).



Et malgré ses 5 pieds 9 pouces et 160 livres, Byron a jusqu'à maintenant distribué 100 mises en échec, ce qui le place au cinquième rang parmi tous les joueurs du Canadien, et deuxième parmi les attaquants de l'équipe.



Pacioretty, le dernier du CH à l'avoir emporté

Un produit des Olympiques de Gatineau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Byron a été un choix de sixième ronde - 179e au total - des Sabres de Buffalo en 2007.



Échangé aux Flames de Calgary en juin 2011, Byron a été réclamé au ballottage par le Canadien le 6 octobre 2015. L'an dernier, il a obtenu 11 buts et 18 points en 62 matchs avec le Tricolore.



Byron sera en compétition avec les candidats des 29 autres équipes de la LNH.

Au fil des ans, cinq joueurs des Canadiens ont remporté le trophée Bill-Masterton : Pacioretty (2011-2012), Saku Koivu (2001-2002), Serge Savard (1978-1979), Henri Richard (1973-1974) et Claude Provost (1967-1968), qui fut le tout premier récipiendaire de ce trophée.