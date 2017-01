Pavelec repousse 30 lancers et les Jets battent les Coyotes

WINNIPEG - Ondrej Pavelec a repoussé 30 lancers à son premier match de la saison alors que les Jets de Winnipeg ont mis un terme à une séquence de quatre revers en l'emportant 6-3 face aux Coyotes de l'Arizona, mercredi.

Il s'agissait du premier match de Pavelec dans la LNH, lui qui a été envoyé dans la Ligue américaine après le camp d'entraînement. Le gardien de 29 ans a été rappelé mardi pour remplacer Connor Hellebuyck et Michael Hutchinson, qui connaissent des difficultés.



Mike Smith a repoussé 29 des 35 tirs auxquels il a fait face devant la cage des Coyotes avant d'être remplacé par Louis Domingue après le sixième but des Jets. Le Québécois a réussi quatre arrêts.



Josh Morrissey, Blake Wheeler, Andrew Copp, Shawn Matthias, Jacob Trouba et Nikolaj Ehlers ont touché la cible pour les Jets tandis que Mathieu Perreault et Dustin Byfuglien ont récolté deux aides chacun.



Josh Jooris, Oliver Ekman-Larsson et Jakob Chychrun ont donné la réplique.