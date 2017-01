Penguins 3 Canadien 1 (troisième période)

À lire aussi: Sidney Crosby remercie Michel Therrien

(98,5 Sports) - La mission du Canadien de Montréal, mercredi, est de stopper la meilleure attaque de la Ligue nationale de hockey menée par Sidney Crosby, Evgeni Malkin et leurs coéquipiers des Penguins de Pittsburgh.

Il s'agit du troisième et dernier match entre les deux équipes cette saison. Chaque formation a remporté une rencontre, chaque fois à domicile. Le Canadien montre une fiche de 27-12-6 et une récolte de 60 points, un de plus que les Penguins qui ont conservé un dossier de 27-11-5 depuis le début de la saison.

Les Penguins présentent une impressionnante moyenne de 3,51 buts marqués par match.

Crosby, avec 27 buts en 37 matchs, trône au sommet des meilleurs francs-tireurs de la LNH. Malkin, quant à lui, occupe quant à lui le quatrième rang avec 21 filets en 43 parties.

Carey Price fait face à Matt Murray.

Occasions ratées

Les deux équipes ratent de belles occasions de marquer d'entrée de jeu. Et on joue à fond de train, sans toutefois bombarder les deux gardiens. Seulement sept tirs au but au total, après dix minutes de jeu.

Il faut attendre la fin de la période avant de voir un premier but. Lors d'une descente à quatre contre trois dans la zone du Canadien, Ian Cole demeure patient et il tire vers Carey Price au moment où la circulation est lourde devant le filet. Price n'a jamais vu ce tir: 1-0 Penguins. Le 3e de la saison de Cole.

Le Canadien termine la période en décochant une bonne demi-douzaine de tirs vers Murray dans les deux dernières minutes, mais sans toucher la cible.

Le Canadien s'en tire sans dommages en début de deuxième période lors d'une pénalité à Alexander Radulov, mais Zach Redmond oublie Eric Fehr devant le filet de Price qui est laissé à lui-même: 2-0 Penguins.

Et les Penguins en ajoutent un autre avant la fin de la période, avec 2:22 à faire. Cette fois, c'est Jake Guentzel qui fait mouche.

Heureusement pour le Canadien, la réplique est fulgurante. Trente-trois secondes plus tard, Sven Andrighetto marque à son tour: 3-1 Pittsburgh. Le deuxième but de la saison pour le Suisse.

Après 40 minutes, les Penguins ont 23 tirs au but contre 12 pour le Canadien.

Plus de détails à venir....