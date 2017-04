«Penser échanger Price me fait rire» - Brière

(98,5 sports) - Daniel Brière partage l'opinion de Marc Bergevin. Tout comme le directeur général des Canadiens de Montréal, Brière ne voit pas la nécessité de tout chambarder à la suite de l'élimination rapide contre les Rangers de New York en première ronde des séries éliminatoires.

«Ma perception du noyau des Canadiens n’a pas changé. Quand tu as une super vedette comme gardien, ça te place en avant de plusieurs équipes. Il ne faut pas oublier qu’ils ont terminé au premier rang de l’Association de l’Est, a déclaré Brière au micro des Amateurs des sports animés par Martin McGuire. Il ne faut pas perdre de vue leurs succès en saison régulière. Ils ont une bonne équipe.»

Brière est complètement en désaccord avec ceux qui veulent échanger Price.

«Penser échanger Price me fait rire. Tu n’échanges pas un Price si facilement. Et habituellement dans un échange, même si tu reçois quatre, cinq ou six joueurs, l’équipe qui acquiert le meilleur joueur gagne normalement dans le transfert. C’est ridicule de penser échanger Price. Le CH est chanceux de l’avoir à Montréal. Si tu l’échanges, tu te retrouves avec un trou devant le filet», a mentionné Brière.

Notre collaborateur prétend que les joueurs de Claude Julien n’ont pas été chanceux d’affronter les Rangers en première ronde.

«Ils ont eu à affronter un adversaire (match-up) très difficile en première ronde», a prétendu Brière. Mais comme plusieurs, l’ex-petit attaquant croit que le CH doit trouver du renfort offensif.

Brière n’est pas convaincu que Galchenyuk est un centre no 1 et il prétend que Bergevin doit trouver des éléments pour jouer avec Galchenyuk sur le deuxième trio.

«Pacioretty et Radulov ont besoin d’aide. De nos jours, ça fonctionne par duo. Il faudrait dénicher un gros ailier pour le deuxième trio, mais le coeur de l’équipe doit rester. Il ne faut pas partir en fou à la suite d’une défaite rapide», a-t-il dit.

D’accord avec Weber

Shea Weber a fait connaître toute son admiration envers le talent de Galchenyuk, lundi. Le gros défenseur a mentionné en autre que le jeune attaquant ignorait combien il était bon, qu’il avait un talent sans borne et qu’il était un joueur qui pouvait faire la différence.

«Mais ça dépend de ce que tu veux faire avec le talent que tu as», a ajouté Weber.

Brière a mentionné qu’il était complètement d’accord avec Weber.

«Je suis content d’entendre cela d’un leader de l’équipe. La clé pour le deuxième trio commence par Galchenyuk. L’année dernière, il avait été la bougie d’allumage en fin de saison. Il a été le meilleur joueur du CH cette saison avant que les blessures le ralentissent. Je crois encore beaucoup en lui. Il peut fait la différence chaque soir et je ferais attention avec lui», a mentionné Brière.