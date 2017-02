Perlini et Martinook aident les Coyotes à vaincre les Kings 5-3

LOS ANGELES - Brendan Perlini a inscrit deux buts et Mike Smith a repoussé 41 rondelles pour mener les Coyotes de l'Arizona vers un gain de 5-3 aux dépens des Kings de Los Angeles, jeudi soir.

Jordan Martinook a ajouté un but en désavantage numérique et un autre dans un filet et Tobias Rieder a marqué son 13e but de la campagne pour les Coyotes, qui ont remporté quatre de leurs six dernières parties. Oliver Ekman-Larsson a quant à lui amassé un point dans un cinquième match consécutif.



Tanner Pearson a touché la cible à deux reprises pour les Kings, qui accusent un point de retard derrière les Flames de Calgary pour la deuxième place des équipes repêchées de l'Association Ouest.



Dustin Brown a obtenu un but et une mention d'assistance en troisième période et Peter Budaj a bloqué 17 lancers devant la cage des Kings.