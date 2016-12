Peter Budaj blanchit les Predators

NASHVILLE - Peter Budaj a effectué 28 arrêts devant le filet des Kings de Los Angeles pour signer un jeu blanc de 4-0 aux dépens des Predators de Nashville.

Nick Shore, Nic Dowd, Jeff Carter et Devin Setoguchi ont marqué pour les Kings. Disputant le sixième match de leur série de neuf sur les patinoires adverses — leur plus long séjour à l'étranger de la saison —, les Kings ont porté leur fiche à 3-2-1.



Budaj a réussi 12 arrêts en première, neuf en deuxième et sept en troisième, en route vers son quatrième jeu blanc de la campagne et son 15e en carrière.



Son vis-à-vis, Pekka Rinne, a stoppé 21 lancers.



C'est le but de Shore, son deuxième de la campagne, inscrit à 6:33 de la première, qui s'est avéré le but gagnant.



Jordan Nolan a transporté la rondelle jusque dans le bas de l'enclave avant de refiler le disque à Shore dans le cercle droit. Shore a tenté de redonner la rondelle à Jordan, mais elle a dévié sur le bâton de Mike Ribeiro et derrière Rinne. Jordan n'a cependant pas reçu de mention d'assistance sur le jeu.