Phil Kessel donne la victoire aux Penguins en fusillade (vidéo)

EDMONTON - Phil Kessel a marqué le but victorieux en tirs de barrage et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Oilers d'Edmonton 3-2, vendredi soir.

Nick Bonino et Evgeni Malkin ont marqué en temps réglementaire pour les Penguins (42-16-8), qui ont signé un quatrième gain consécutif. Marc-André Fleury a repoussé 40 des 42 rondelles dirigées vers lui.



David Desharnais et Connor McDavid ont répliqué pour les Oilers (35-23-9), qui ont perdu leurs deux dernières rencontres. Cam Talbot a bloqué 28 lancers.



Il s'agissait d'un premier but pour Desharnais à son troisième match dans l'uniforme des Oilers.



Les Penguins ont pris les devants rapidement en première période. Nick Bonino a facilement glissé la rondelle derrière Cam Talbot, après avoir récupéré un retour.



Ils ont ensuite doublé leur avance, alors qu'il ne restait que 2:30 à jouer au premier vingt. McDavid a tenté de repousser la rondelle, mais celle-ci a plutôt rebondi sur la jambière de Talbot, avant de traverser la ligne des buts. Malkin a obtenu le crédit sur la séquence.



Les Oilers ont égalisé la marque, alors qu'il restait 13 minutes à jouer au match. McDavid a saisi un rebond, inscrivant son 23e but de la saison et son 75e point.



Kessel a tenté de redonner les devants aux siens en échappée, tard en troisième période, mais il a été arrêté par Talbot, qui effectuait son 60e départ.



Les deux équipes ont obtenu de bonnes chances de marquer en prolongation, mais n'ont réussi à déjouer les deux cerbères.



Ce sont finalement les Penguins qui ont eu le dernier mot en tirs de barrage.

Les faits saillants du match